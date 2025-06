Roma turista assaltata in metro dalle borseggiatrici

Roma, 18 giugno 2025 – In un momento in cui la capitale si anima di turisti e visitatori, anche i luoghi più affollati come la metropolitana diventano teatro di episodi sconcertanti. Una turista thailandese e la sua famiglia sono stati vittime di un furto ad opera di borseggiatrici scaltre e rapide, che hanno trasformato un tranquillo viaggio in un incubo. La sicurezza nei mezzi pubblici resta una priorità imprescindibile per garantire a tutti momenti di relax e scoperta.

Roma, 18 giugno 2025- Luoghi affollati, movimenti scaltri e repentini: la metropolitana resta uno dei luoghi presi d’assalto dai borseggiatori e sotto i riflettori della Polizia di Stato. Un tranquillo viaggio in metropolitana si è trasformato in un incubo per una turista thailandese, che è stata derubata mentre si trovava sul vagone alla fermata Repubblica insieme al marito e al figlio. Il trio – composto da un uomo e due donne – ha agito con rapidità e coordinazione: approfittando della confusione, mentre una delle due donne si è avvicinata alla vittima per strapparle dal collo una collana d’oro, l’altra è riuscita a sfilarle dalla borsa il portafogli, con tanto di documenti, carte di credito e soldi in contanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

