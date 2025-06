Roma studente parcheggia su strisce blu senza pagare e lascia biglietto ai vigili | Vi prego ho la Maturità ho girato per 20 minuti multato lo stesso

A Roma, un giovane studente in attesa della Maturità si è trovato coinvolto in un episodio insolito: dopo aver parcheggiato sulle strisce blu senza pagare e aver lasciato un biglietto ai vigili, ha sperato in un po' di clemenza. Tuttavia, nonostante abbia girato per 20 minuti cercando di evitare la multa, il suo tentativo è stato vano. Una storia che evidenzia come, anche a pochi passi dalla maturità, le regole siano regole.

Uno studente atteso dalla prima prova di Maturità a Roma, zona San Paolo, ha lasciato la macchina sulle strisce blu senza pagare. Il giovane ha provato a chiedere "clemenza" ai vigili con un biglietto, ma inutilmente Episodio curioso a Roma, dove uno studente atteso dalla Maturità ha parchegg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, studente parcheggia su strisce blu senza pagare e lascia biglietto ai vigili: "Vi prego, ho la Maturità, ho girato per 20 minuti", multato lo stesso

“Vi prego non multatemi, sono in ritardo per l’esame di maturità”; la supplica dello studente non impietosisce; al ritorno trova la multa. E’ successo a Roma - Vi prego, non multatemi! Sono in ritardo per l’esame di maturità, e la mia supplica non impietosisce.

