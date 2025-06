Roma snodo tra Africa ed Europa Il Piano Mattei incontra il Global Gateway

Roma si conferma come crocevia strategico tra Africa ed Europa, dove il Piano Mattei si intreccia con il progetto Global Gateway, aprendo nuove strade di collaborazione e innovazione. Le iniziative italiane, dall'hub per l’IA alle relazioni internazionali, non sono solo risposte alle sfide attuali, ma strumenti per rafforzare il soft power in un contesto geopolitico in rapido mutamento. Un’occasione unica per ridefinire il ruolo dell’Italia nel panorama globale.

Le novitĂ del Piano Mattei, come l’hub per l’IA, si intrecciano al cammino progettuale e alla contingenza. Non solo le iniziative mirate, o i dialoghi dell’Italia con i nuovi Paesi obiettivo del piano, ma anche (o soprattutto) le opportunitĂ di distendere il soft power mentre le tensioni belliche si moltiplicano, il ReArm Eu con cui Bruxelles e gli stati membri provano a cambiare paradigma, la postura murata di paesi che 30 anni fa non avevano lo stesso peso specifico di oggi. In attesa della visita di Ursula Von der Leyen a Roma il prossimo 20 giugno per suggellare la partnership tra Piano Mattei e Global Gateway. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Roma snodo tra Africa ed Europa. Il Piano Mattei incontra il Global Gateway

