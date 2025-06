Roma sarà linea verde sul mercato | i giovani nel mirino di Gasperini

Roma si prepara a una vera rivoluzione con la nuova linea verde targata Gasperini. Il tecnico, deciso a puntare sui giovani e sull’intensità, sta plasmando un progetto ambizioso che mira a restituire entusiasmo e competitività alla Capitale. Tra investimenti mirati e un’attenzione scrupolosa al Fair Play Finanziario, il futuro romanista prende forma. E i nomi come Ratiu e Wesley potrebbero essere le chiavi per rinvigorire le fasce: Gasperini ha le idee chiare...

La nuova Roma targata Gian Piero Gasperini comincia a prendere forma. Come scrive Il Romanista, il tecnico, sbarcato nella Capitale dopo aver rifiutato la Juventus, ha già definito insieme a Claudio Ranieri i principi cardine del progetto: giovani, intensità, continuità. E qualche investimento mirato, nonostante la sorveglianza Uefa sul Fair Play Finanziario. Ratiu e Wesley i nomi per le fasce. Gasperini ha le idee chiare: servono esterni di gamba e qualità, in linea con la sua filosofia. Uno dei profili più caldi è Andrei Ratiu, laterale destro del Rayo Vallecano, già sondato a gennaio. La clausola è da 25 milioni, ma la Roma conta di trattare al ribasso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it