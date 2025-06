Roma Rensch | All’Ajax ho imparato tanto ma ero pronto per un salto avanti del genere

In Italia, la vittoria è molto più di un risultato: è una passione che accende il cuore e un obiettivo che richiede dedizione e determinazione. Devyne Rensch, giovane promessa dell’Ajax ora in maglia Roma, sta vivendo questa esperienza con entusiasmo e ambizione, pronto a dimostrare tutto il suo valore anche nel calcio italiano. Con il suo talento e la sua grinta, potrebbe presto diventare un protagonista indiscusso del nostro campionato.

Devyne Rensch è l’unico acquisto del mercato di gennaio della Roma che ha veramente convinto Claudio Ranieri e nelle prossime settimane verrà valutato dal nuovo allenatore Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. Attualmente, l’esterno olandese è impegnato nell’Europeo Under 21 in Slovacchia con la sua nazionale (da capitano), dove però ha raccolto un solo punto nelle prime due partite nel girone. Rensch: “In Italia la vittoria è ben accolta anche con l’1-0”. Ai microfoni di Voetbal International, Rensch ha parlato del suo approdo in Italia: “ È stato davvero fantastico essere il protagonista di un trasferimento così importante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Rensch: “All’Ajax ho imparato tanto, ma ero pronto per un salto avanti del genere”

In questa notizia si parla di: roma - rensch - ajax - imparato

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: sorpresa Rensch, c’è Lookman - Siamo a Bergamo, al Gewiss Stadium, dove l'Atalanta sfida la Roma nel big match della 36ª giornata di Serie A.

#Rensch: “La Roma è un’esperienza fantastica per me. All’Ajax ho imparato molto” https://romanews.eu/rensch-la-roma-e-unesperienza-fantastica-per-me-allajax-ho-imparato-molto/… #ASRoma #RomanewsEU Vai su X

? Sutalo su Gasperini: «Riporterà la Roma ai vertici» L’ex Atalanta oggi allo Standard Liegi elogia il suo ex tecnico: «Con lui ho imparato tanto. È uno dei migliori e farà grandi cose alla Roma». #ASRoma #Gasperini #Sutalo #ForzaRoma #Giallorossi #Calci Vai su Facebook

Rensch: All'Ajax ho imparato molto, ma il trasferimento alla Roma era necessario; Rensch si racconta: “La Roma è un’esperienza fantastica. All’Ajax ho imparato molto, ma ora era il momento di crescere”; Devyne Rensch: Alla Roma un passo avanti rispetto all’Ajax.

Rensch: “La Roma è un’esperienza fantastica per me. All’Ajax ho imparato molto” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Rensch: “All’Ajax ho imparato molto, ma il trasferimento a Roma è stato fantastico” - Il terzino giallorosso, attualmente impegnato agli Europei Under 21 con l'Olanda: "Sono stato accolto benissimo, è stato un caloroso benvenuto. Come scrive msn.com