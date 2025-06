Roma rebus N’Dicka | Lucumì resta nel mirino

La Roma si prepara a muoversi con cautela e precisione nel calciomercato estivo, puntando a potenziare la rosa senza trasgredire i limiti del Fair Play Finanziario. Tra cessioni strategiche e acquisti mirati, i giallorossi cercano di rinforzarsi, mantenendo alta la competitività. La sfida è ardua, ma con pazienza e astuzia, la squadra può ancora sorprendere. Alla fine, il vero obiettivo sarà trovare il giusto equilibrio tra qualità e sostenibilità.

Prosegue senza alcun tipo di sosta la prima fase di questa finestra estiva di calciomercato, con la Roma pronta ad operare di fino. I giallorossi desiderano migliorare una rosa già di per sé ben fornita, aggiungendo ad ogni reparto elementi di spessore. Al tempo stesso, però, servirà racimolare un gruzzoletto importante, da alcune inevitabili cessioni. Il Fair Play Finanziario pesa come un macigno sulle idee della dirigenza, che potrebbe essere costretta a privarsi di una pedina fondamentale per incassare. Con Mile Svilar che starebbe per rinnovare, l'indiziato risulterebbe essere un calciatore che è stato cruciale nell'arco dell'annata appena conclusasi.