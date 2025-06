Roma parcheggia sulle strisce blu e lascia un biglietto ai vigili | Vi prego ho la Maturità ho girato per 20 minuti | multato

Roma, tra il caos del traffico e la corsa contro il tempo, spesso il parcheggio sulle strisce blu diventa un gesto impulsivo. Ma cosa succede quando si lascia un biglietto ai vigili? La storia di chi, già stressato per la maturità , si trova multato dopo aver cercato invano un posto e tentato di spiegarsi. È una scena che molti conoscono: l’inevitabile conflitto tra burocrazia e speranza di comprensione.

Dopo aver perso tempo a cercare un posto auto ed essendo probabilmente in ritardo per la prima prova dell'esame, non ha pagato.

Roma, parcheggia sulle strisce blu e lascia un biglietto ai vigili: "Vi prego ho la Maturità, ho girato per 20 minuti": multato - Mercoledì mattina, a Roma, in zona San Paolo, un maturando ha lasciato la macchina sulle strisce blu ma, dopo aver perso tempo a cercare parcheggio ed essendo probabilmente in ritardo per la prima pro ... Riporta msn.com

