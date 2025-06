Roma | oggi l' addio a Ghisolfi ora si apre la caccia al nuovo ds Idea Massara

Roma oggi si prepara a voltare pagina dopo l'addio di Florent Ghisolfi, chiudendo un capitolo importante della strategia sportiva. Con il rinnovato entusiasmo, la società ora si concentra sulla ricerca del nuovo direttore sportivo, un ruolo cruciale per il futuro giallorosso. Idea Massara, tra i nomi in pole position, potrebbe rappresentare la scelta vincente per guidare la rinascita romanista. L'azione di oggi segna l'inizio di una nuova era, e i tifosi attendono con trepidazione le prossime mosse.

Roma 18 giugno 2025 - Ieri doveva essere il giorno di Gasperini, la sua presentazione al popolo giallorosso, ma una nuvola gigantesca ha oscurato l'orizzonte giallorosso. A sorpresa infatti nella mattinata antecedente alla conferenza stampa dell'allenatore, si è consumata la separazione della Roma da Florent Ghisolfi. Il direttore sportivo infatti lascerà la Roma in comune accordo con la società, la quale dovrà trovare un nuovo dirigente. Pessimo tempismo a metà giugno per separarsi dal principale uomo mercato, nel mezzo di diversi discorsi importanti per la sessione a venire. Ora palla alla famiglia Friedkin e probabilmente a Claudio Ranieri per decidere il nuovo dirigente a completare il quadro dirigenziale romanista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma: oggi l'addio a Ghisolfi, ora si apre la caccia al nuovo ds. Idea Massara

