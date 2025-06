Roma obiettivo Rodrigo Riquelme | un talento che può cambiare volto ai giallorossi

Roma punta su Rodrigo Riquelme, un talento che potrebbe rivoluzionare il volto dei giallorossi. Nato a Madrid nel 2000 e cresciuto tra le fila dell’Atlético Madrid, Riquelme incarna il perfetto mix di disciplina tattica e creatività moderna. La sua presenza in campo trasmette sicurezza e stile, pronto a lasciare il segno nel calcio italiano. Con questa brillante promessa, la Roma si prepara a scrivere una nuova entusiasmante pagina della sua storia.

Rodrigo Riquelme è il tipo di giocatore che cattura lo sguardo prima ancora di ricevere palla. Il suo modo di stare in campo trasmette consapevolezza, leggerezza e tecnica. È il classico talento “europeo” moderno: formato in una scuola tatticamente rigorosa come quella dell’Atlético Madrid, ma con una spiccata anima creativa. Rodrigo Riquelme Reche è nato a Madrid il 2 aprile 2000. Cresciuto nel settore giovanile dei colchoneros, è uno di quei prodotti della cantera che si sono fatti strada con pazienza e determinazione. Dopo alcune esperienze in prestito, tra cui quella in Championship al Bournemouth e la brillante stagione al Girona, è tornato all’Atlético, entrando nelle rotazioni della prima squadra guidata da Diego Simeone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it