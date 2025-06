Roma lanciata la collaborazione con Ogyre | il comunicato

Roma si distingue ancora una volta per il suo impegno sociale, unendo le forze con Ogyre, startup innovativa dedicata alla tutela degli oceani. Questa collaborazione testimonia la volontà del club di promuovere iniziative concrete a favore dell’ambiente, con l’obiettivo di raccogliere 30.000 kg di plastica dai mari. Il futuro della squadra si tinge di verde e solidarietà , rafforzando il legame tra passione sportiva e responsabilità ambientale.

La Roma si conferma una delle squadre più attive in campo sociale. Tramite un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha annunciato l’inizio di una collaborazione con Ogyre, startup che si occupa della salvaguardia degli oceani, che ha l’obiettivo di raccogliere 30.000 kg di plastica dai mari. Il comunicato. Di seguito la nota del club: “ L’AS Roma scende in campo a fianco di Ogyre, startup italiana impegnata nella salvaguardia dell’Oceano, con un obiettivo comune: raccogliere 30.000 chilogrammi di rifiuti marini e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente. Questa nuova collaborazione nasce dalla volontà di unire sport e sostenibilità , trasformando la passione per il calcio in un gesto tangibile a favore del Pianeta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, lanciata la collaborazione con Ogyre: il comunicato

In questa notizia si parla di: comunicato - roma - collaborazione - ogyre

Follia Zaniolo, pugni a due giocatori della Roma Primavera: il comunicato dei giallorossi - Una serata di sport si trasforma in caos: dopo la semifinale scudetto tra la Roma Primavera e il Viola Park, con i giallorossi sconfitti 1-2, l'episodio shock coinvolge Nicolò Zaniolo, che aggredisce due giocatori della squadra avversaria.

? Lanciata la collaborazione con Ogyre: l'obiettivo è raccogliere 30.000 kg di plastica #ASRoma #Vocegiallorossa Vai su X

As Roma: collaborazione con Ogyre, startup nella salvaguardia dell'Oceano (COMUNICATO UFFICIALE); Roma per l’ambiente: con Ogyre per raccogliere 30.000 kg di plastica dagli oceani.

Bureau Veritas e Ogyre, collaborazione per liberare il mare dalle plastiche - «La nostra collaborazione con Ogyre ci offre l'opportunità di mettere in pratica i nostri valori concretamente, contribuendo attivamente alla soluzione di una sfida globale come l'inquinamento ... Riporta ilsecoloxix.it

Accordo Azimut-Benetti con Ogyre per recupero plastica dal mare - Benetti group, tra i maggiori produttori mondiali di yacht, ha siglato un accordo con Ogyre ... Secondo ansa.it