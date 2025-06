Roma Gollini in bilico | il Karagumruk fa sul serio

Il calciomercato della Roma si surriscalda: Gollini è in bilico e il Karagumruk fa sul serio. La squadra giallorossa si prepara a operare con precisione, puntando a rinforzare ogni reparto per affrontare con successo le sfide nazionali ed europee. Tra questioni di rosa e vincoli finanziari, la dirigenza deve pianificare con saggezza, mentre i tifosi sanno che ogni mossa potrebbe cambiare le sorti della stagione. La prossima domanda è: chi lascerà i capitolini?

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e per la Roma è tempo di operare di fino. I giallorossi sono consapevoli di dover costruire una rosa ben fornita in ogni reparto, per poter competere sia in Italia che in Europa. Al tempo stesso, però, la dirigenza deve fare i conti sia con l'addio del direttore tecnico Florent Ghisolfi che con i paletti del fair play finanziario. I capitolini potrebbero cedere alcuni degli elementi presenti nello scacchiere, che non rientrerebbero nelle idee di Gian Piero Gasperini. Uno di questi fa parte del pacchetto dei portieri e conosce bene il coach di Grugliasco.