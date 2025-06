Roma fatta per il ritorno di Massara come nuovo ds | a breve la firma la scelta su Balzaretti

La Roma si prepara a un cambio di rotta nel suo management: dopo l’addio di Ghisolfi, si prospetta il ritorno di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo. La decisione sembra ormai imminente, con la firma attesa a breve e una scelta concreta su Balzaretti come possibile rinforzo. L’obiettivo è rinvigorire il club e scrivere un nuovo capitolo di successi. La prossima mossa potrebbe davvero trasformare il volto giallorosso.

Le ultime sul possibile nuovo direttore sportivo della Roma dopo l'addio di Ghisolfi, con la scelta sul ritorno di Frederic Massara La Roma è sempre più vicina al ritorno di Frederic Massara nel ruolo di direttore sportivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore i contatti tra la dirigenza giallorossa e l'ex ds del

Massara lascia il Rennes, il comunicato: ora ritorno in Serie A dell’ex direttore sportivo del Milan? Un club ci pensa - Fredéric Massara lascia il Rennes dopo meno di un anno, con una rescissione consensuale del contratto.

Frederic #Massara torna alla #ASRoma per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Lo scorso anno ci fu un contatto con i Friedkin, alla fine la scelta ricadde su Ghisolfi. Ora, con dirigenti diversi, lo scenario è cambiato. Sarò lui ad occuparsi del mercato gialloross

#Roma, possibile scossone interno nelle prossime ore: si pensa al ritorno di #Massara con #Ghisolfi in bilico

Roma, i Friedkin hanno scelto: è Massara il nuovo ds - La Roma riparte dal passato. informazione.it scrive

Calcio: Massara verso firma con Roma, Friedkin lo vogliono ds - L'ex dirigente giallorosso e con un passato nel Milan é il profilo scelto dai Friedkin per sostituire Florent Ghisolfi. Scrive ansa.it