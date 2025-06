Roma e le plusvalenze Angelino può rimanere | N’Dicka sacrificato?

Roma si prepara a un cruciale equilibrio tra plusvalenze e investimenti, con Angelino e Pu24/7 in bilico per il futuro. La gestione di mercato sarà un vero e proprio gioco di incastri, necessario per rispettare i limiti imposti dal settlement agreement e garantire una rosa competitiva. Idee come Hudson-Odoi o Wesley potranno svilupparsi solo in estate, quando le priorità saranno chiare: ottimizzare le risorse e pianificare con attenzione il prossimo passo.

Sarà un gioco di incastri importante quello che la Roma dovrà attuare sul mercato quest’anno e il prossimo, causa ovviamente quel settlement agreement che non permetterà spazi di manovra infiniti. Idee come quelle che portano a Hudson-Odoi o Wesley potranno prendere piede solo verso luglio, posto che prima il club è chiamato ad incamerare un tot di plusvalenze entro il 30 giugno per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA, e in questa direzione ci si è mossi finora. Sicuramente ottime le cessioni a titolo definitivo di Le Fée, Dahl e Zalewski, che hanno portato nelle casse giallorosse poco più di 40 milioni molto importanti, ma non basta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma e le plusvalenze, Angelino può rimanere: N’Dicka sacrificato?

In questa notizia si parla di: roma - plusvalenze - angelino - rimanere

Fair Play Finanziario, la Roma si muove: tre plusvalenze e un bilancio da risanare - La Roma sta accelerando verso un bilancio sano, puntando su tre plusvalenze strategiche per rispettare il Fair Play Finanziario.

È venuto qui da oggetto misterioso, esubero del Galatasaray relegato in tribuna da mesi. Si è rimesso in forma, con tanta voglia e sacrificio. Ha lottato per convincere tutti ed alla fine si è persino tagliato l’ingaggio per rimanere a Roma. Ci ha messo sempre tan Vai su Facebook

Calciomercato Roma: 100 milioni in arrivo fra plusvalenze e cessioni. Angelino all’Al-Hilal, Zalewski all’Inter; Dybala dice no al Galatasaray: l’argentino vuole restare alla Roma, ma il mercato si muove; LIVE! Angelino-Al Hilal, frenata sull’affare: smentite le visite mediche a Parigi, il terzino è in Spagna (AGGIORNAMENTI).

Roma cerca plusvalenze entro fine giugno per rispettare il fair play finanziario Uefa - La roma deve realizzare plusvalenze significative entro il 30 giugno per rispettare il fair play finanziario Uefa, valutando la possibile cessione di evan n’dicka e altre operazioni di mercato urgenti ... Lo riporta gaeta.it

Roma: la Figc apre al doppio incarico, Angeliño tra Arabia e permanenza - Ranieri può conservare il suo ruolo alla Roma, mentre lavora con la Nazionale; lo spagnolo si allontana dall'Arabia Saudita ... Riporta msn.com