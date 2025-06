Roma e Castelli Romani nubifragio del 17 giugno | danni e allagamenti

i Castelli Romani, lasciando dietro di sé danni ingenti e allagamenti diffusi. Questa tempesta imprevista ha messo in evidenza la fragilità del territorio e la necessità di interventi tempestivi per proteggere cittadini e infrastrutture. Un episodio che ci invita a riflettere sulla crescente variabilità climatica e sulla nostra capacità di adattamento.

Un’estate pazza quella che sta vivendo Roma e i Castelli Romani. Alle alte temperature degli ultimi giorni si sono aggiunti fenomeni di maltempo anomalo, con nubifragi improvvisi che hanno colpito diverse zone tra la Capitale e la provincia. Il tutto in un clima di forte instabilità, con cieli che alternano sole e temporali violenti. Nella giornata di martedì 17 giugno, il maltempo si è abbattuto in particolare sulla zona est di Roma e su diversi comuni dei Castelli Romani, provocando allagamenti, smottamenti e numerosi disagi. Allagamenti e disagi a Roma Est. Nella Capitale i problemi maggiori si sono registrati lungo via Casilina, dove in diversi punti la strada è risultata allagata, complicando la circolazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma e Castelli Romani, nubifragio del 17 giugno: danni e allagamenti

In questa notizia si parla di: roma - castelli - romani - nubifragio

Quanto si guadagna in provincia di Roma comune per comune. Comandano i Castelli romani - In provincia di Roma, i Guadagni comuni rivelano dinamiche molto variabili, con i Castelli Romani in evidenza.

Roma tra caldo record e nubifragi: frane e allagamenti ai Castelli, disagi nella periferia est; Meteo: Roma, Temporali con Grandine alle porte della Capitale, Nubifragio ai Castelli, il Video; Violento nubifragio e fulmini a Roma e sui Castelli Romani: allagato il casello dell’A1.

Nubifragio e disagi a Roma e castelli romani tra allagamenti e cedimenti strutturali - L’estate 2025 a Roma e Castelli Romani segnata da ondate di caldo e temporali intensi, con allagamenti, danni a infrastrutture, chiusure temporanee e interventi urgenti per garantire la sicurezza. Segnala gaeta.it

Roma tra caldo record e nubifragi: frane e allagamenti ai Castelli, disagi nella periferia est - Problemi maggiori ai Castelli romani: strade allagate, alberi caduti e smottamenti ... Secondo romatoday.it