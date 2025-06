Roma Dante – il mantra della Pace – Viaggio nella Commedia tra parola e musica al Borgo Guanella Sabato 21 Giugno alle ore 18

Il Borgo Guanella si prepara ad accogliere un evento unico, dove letteratura e musica si incontrano in un omaggio al genio di Dante Alighieri. Sabato 21 giugno alle ore 18, lasciatevi trasportare in un affascinante viaggio tra le parole della Commedia e le note che ne esaltano il significato, rivelando il mantra della pace che Dante ci ha lasciato in eredità . Un’esperienza da non perdere per riscoprire la profondità del suo messaggio universale.

Cronache Cittadine ROMA (Luciana Vinci) – Dopo l'appuntamento con l'inaugurazione della Vertical Farm di Borgo Guanella, avvenuta lo scorso 14 Giugno, questo

