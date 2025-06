Roma Club San Romano | Lo definiamo come il club di Gianluca Mancini

Roma Club San Romano è il punto di riferimento per i tifosi giallorossi, con un occhio particolare a Gianluca Mancini. L’arrivo di Gasperini ha acceso le speranze e l’entusiasmo dei romanisti, segnando una svolta nel percorso di crescita della squadra. A raccontarci questa passione e la nascita del club è Luca, socio fondatore, che ci spiega come tutto sia iniziato a maggio del 2022, dopo la...

L’arrivo di Gasperini ha risvegliato la voglia e le ambizioni dei romanisti. La conferenza stampa di presentazione, infatti, è stata la prova di una società che ha voglia di rialzarsi e di avviare un percorso di crescita che possa portare la Roma a essere vincente. A parlare di questo e di tanto altro è stato Luca, socio del Roma Club San Romano. Queste le sue parole in merito alla nascita del club: “L’idea è nata a maggio del 2022, dopo la vittoria della Conference. Durante il brindisi per la vittoria della Roma il presidente disse ‘E se si fondasse un club?’. Da lì è nata l’idea e in estate è stata formalizzata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it