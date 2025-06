Roma c’è il ritorno del ds Massara | il tesoretto stabilito per il calciomercato

Roma si prepara a rinforzare il suo progetto con il ritorno di Frederic Massara, protagonista di un rilancio ambizioso. Con un tesoretto già stabilito per il calciomercato e un nuovo corso affidato a Gian Piero Gasperini, la società giallorossa si muove con decisione per rafforzare la rosa e puntare alla vittoria. La trattativa con Massara accelera, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, segnando un capitolo entusiasmante per i tifosi romanisti.

Dopo aver presentato Gian Piero Gasperini, la Roma prosegue con il suo nuovo corso, ufficializzando la separazione dal ds Florent Ghisolfi. Al suo posto ci sarà il ritorno di Frederic Massara. I contatti con la dirigenza giallorossa si sono intensificati nelle ultime ore al punto che la firma potrebbe arrivare entro le prossime ore. C'è chi ha parlato anche di un rifiuto al Cagliari da parte dello stesso ds, segnale di un accordo con la società giallorossa sempre più definito. Massara prenderebbe il posto lasciato vacante da Florent Ghisolfi. Il club è entrato in un'ottica di totale cambiamento dopo la scorsa stagione, che ha visto l'esonero di due allenatori e la grande impresa di Claudio Ranieri, chiamato in totale emergenza e capace di sfiorare la qualificazione in Champions League.

