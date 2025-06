Roma auto finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti | 81enne denunciato

Un incidente singolare ha scosso il cuore di Roma: un'auto finisce sulla storica scalinata di Trinità dei Monti, coinvolgendo un uomo di 81 anni. La scena, avvenuta nelle prime ore del mattino, ha attirato l'attenzione di passanti e forze dell'ordine. Mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause, la vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione di incidenti simili nel patrimonio culturale della capitale.

Ha perso il controllo dell’auto nel cuore della notte, finendo con una Mercedes Classe A sulla storica scalinata di Trinità dei Monti, a Roma. È accaduto intorno alle 4:30 tra lunedì 16 e martedì 17 giugno, quando un uomo di 81 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha imboccato con la propria vettura l’accesso da piazza della Trinità dei Monti, proseguendo per diversi metri sui gradini del celebre monumento barocco. L’auto si è bloccata a metà scalinata e il conducente è stato immediatamente raggiunto da una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro. Gli agenti lo hanno fatto scendere dal veicolo, in attesa del personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, auto finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti: 81enne denunciato

In questa notizia si parla di: auto - scalinata - trinità - monti

