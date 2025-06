Roma al MAXXI la mostra Stadi Architettura e mito | un viaggio tra sport arte e società

MAXXI di Roma ospita una mostra unica nel suo genere: “Stadi. Architettura e mito”. Un viaggio coinvolgente tra sport, arte e società che svela il ruolo simbolico e culturale di queste straordinarie strutture. Dalla passione per il calcio alle icone urbane, il percorso espositivo invita a scoprire come gli stadi siano molto più di semplici impianti sportivi. Preparatevi ad esplorare un universo di emozioni e significati, perché questa esposizione cambierà la vostra percezione dello sport e dell’architettura.

Non è solo un luogo dove si gioca a calcio. Lo stadio, oggi, è molto di più: un'icona della città, uno specchio della società, un'architettura che racconta passioni e identità collettive. A Roma, dal 30 maggio al 26 ottobre 2025, il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo dedica per la prima volta una grande mostra a questa affascinante tipologia architettonica: "Stadi. Architettura e mito." Attraverso un ricco percorso espositivo, il museo accompagna il pubblico alla scoperta della storia, dell'evoluzione e del significato culturale degli stadi, dalle origini antiche fino alle più moderne architetture del nostro tempo.

