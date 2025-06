Roma aggredisce la compagna davanti alla figlia | arrestato 38enne

Una scena drammatica scuote la tranquillità di Valmontone: un uomo di 38 anni, in stato di ebbrezza, ha aggredito e minacciato la propria compagna davanti alla figlia, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. La violenza domestica si manifesta ancora una volta come una piaga sociale da affrontare con fermezza e sensibilità. La vicenda evidenzia l’urgenza di interventi concreti per proteggere le vittime e prevenire simili tragedie.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, minacciava la donna anche alla presenza dei militari. ROMA – Un’altra vicenda di violenza domestica scuote la provincia di Roma. A Valmontone, un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari della stazione locale lo hanno bloccato mentre, ubriaco, urlava contro la sua compagna minacciandola di morte davanti alla figlia minore, ai passanti e agli stessi carabinieri intervenuti. A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini, testimoni dell’aggressione avvenuta nei pressi di un locale pubblico. La vittima, una giovane donna di 25 anni, è stata soccorsa e portata all’ospedale di Colleferro, dove le sono stati diagnosticati due giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, aggredisce la compagna davanti alla figlia: arrestato 38enne

