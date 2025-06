Roma abusa per 4 anni del figlio della famiglia che lo ospita | le violenze poi continuano a distanza

Un’oscura vicenda scuote Roma, dove un trentenne arrestato per abusi su un minore, dopo aver manipolato il ragazzo tramite un’app spia, è stato espulso dal Canada e rimpatriato in Italia. La famiglia, ospitando il giovane, ha subito anni di violenze che ora vengono portate alla luce, segnando una triste notte in cui bisogna fare luce sulla protezione dei più vulnerabili.

Un trentenne arrestato per abusi sessuali su un minore, espulso dal Canada e riportato in Italia. Manipolava il ragazzo con un'app spia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Roma, abusa per 4 anni del figlio della famiglia che lo ospita: le violenze poi continuano a distanza

In questa notizia si parla di: roma - abusa - anni - figlio

La Procura di Roma ha chiesto tre condanne nei confronti di carabinieri accusati di avere dichiarato il falso durante il processo sui depistaggi legali alle indagini sul caso di Stefano Cucchi. In particolare il pm Giovanni Musarò ha sollecitato una condanna a Vai su Facebook

Roma, abusa per 4 anni del figlio della famiglia che lo ospita: le violenze poi continuano a distanza; Ospite di una coppia per cinque anni abusa del loro figlio minore (e lo spia con un software); Abusa per anni del figlio della coppia che lo ospita, poi si trasferisce in Canada (e continua a perseguitarlo.

Roma, abusa per 4 anni del figlio della famiglia che lo ospita: le violenze poi continuano a distanza - Un trentenne arrestato per abusi sessuali su un minore, espulso dal Canada e riportato in Italia. Da virgilio.it

Abusa per anni del figlio della coppia che lo ospita, poi si trasferisce in Canada (e continua a perseguitarlo): arrestato 30enne romano - Per circa cinque anni avrebbe abusato del figlio minorenne di una coppia che lo ha ospitato, poi, una volta trasferitosi in Canada per motivi di lavoro, avrebbe continuato a perseguitare ... msn.com scrive