Roghi e rifiuti abbandonati nelle campagne l' allarme nel Municipio IV di Bari

L’ultimo rogo nelle campagne del Municipio IV di Bari ha acceso un forte allarme tra cittadini e amministratori, preoccupati per l’emergenza incendi e rifiuti abbandonati. In una lettera al prefetto Francesco Russo, il consigliere Antonello Delle Fontane chiede interventi tempestivi e coordinati per ripristinare il decoro e la sicurezza di questa area cruciale. La situazione richiede azioni immediate: è ora di riappropriarci del nostro territorio e garantire un futuro più pulito e sicuro.

Allarme incendi e rifiuti abbandonati nelle campagne del Municipio IV di Bari. Gli episodi di degrado urbano sono stati riportati in una lettera inviata al prefetto Francesco Russo dal consigliere comunale, Antonello Delle Fontane, per sollecitare un intervento coordinato.

