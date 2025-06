Rodolfo Cortini indossa l' argento agli Artistic International Series di Reggio Emilia

Rodolfo Cortini, talento forlivese della Libertas Pattinaggio Forlì, ha brillato agli Artistic International Series di Reggio Emilia, conquistando l’argento in coppia con Ginevra Riccardo. Un risultato che riempie di orgoglio la scena del pattinaggio a rotelle cittadino, dimostrando come dedizione e passione possano portare a grandi traguardi. La vittoria di Cortini sottolinea il crescente valore dello sport locale, aprendo nuove prospettive di successo per i giovani atleti italiani.

Grande soddisfazione per il pattinaggio a rotelle cittadino per l'ottimo risultato conseguito dal forlivese Rodolfo Cortini della Libertas Pattinaggio Forlì. In coppia con la modenese Ginevra Riccardo, della Polisportiva Junior Sacca Modena, ha conquistato l'argento agli Artistic International.

