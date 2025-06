Rock in Roma 2025 entra nel vivo | grandi concerti a Capannelle e Auditorium

l'Auditorium Parco della Musica – Rock in Roma 2025 promette ancora emozioni indimenticabili. Con un cartellone ricco di giganti della musica, la capitale si prepara a vivere due mesi di energia e passione sotto il cielo stellato di Roma. La musica come rito, l’energia come motore: questa edizione si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati, pronti a lasciarsi conquistare dai sound più coinvolgenti dell’anno. Non resta che scoprire cosa ci aspetta!

Roma è pronta a vivere due mesi di grande musica. È partita ufficialmente la quindicesima edizione di Rock in Roma, il festival internazionale che da anni porta nella Capitale alcuni tra i più importanti nomi della scena musicale italiana e internazionale. Un appuntamento che, di stagione in stagione, continua a crescere: oltre 20 concerti, tra giugno e agosto, ospitati nelle due venue simbolo dell’estate romana – l’Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un weekend di grandi live: Tananai e Lucio Corsi sul palco. Questo fine settimana, saranno Tananai e Lucio Corsi ad accendere il pubblico dell’Ippodromo: Giovedì 19 giugno? Tananai. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rock in Roma 2025 entra nel vivo: grandi concerti a Capannelle e Auditorium

