River Plate goal e infortunio alla caviglia per Driussi | ho rotto tutto portato in ospedale in sedia a rotelle Inter a rischio

Il River Plate inizia con il piede sull’acceleratore nel suo esordio al Mondiale per Club Fifa, superando 3-1 gli giapponesi dell’Urawa. Tuttavia, il match è stato segnato anche da un grave infortunio di Driussi, che si è rotto la caviglia e ha dovuto essere portato in ospedale in sedia a rotelle. Un inizio di torneo ricco di emozioni, tra grandi prestazioni e momenti di preoccupazione.

Il River Plate non sbaglia: 3-1 contro gli Urawa Red Diamonds, gli argentini si prendono momentaneamente il primo posto nel girone. Ora tocca all'Inter rispondere, questa notte alle 3 CET contro il Monterrey

River Plate-Urawa Red Diamonds 3-1: esordio vincente degli argentini nel girone dell'Inter. In gol anche Facundo Colidio