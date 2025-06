Rivalutazione dei terreni agricoli | cosa cambia con la Legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio 2024 apre nuove opportunità per chi possiede terreni agricoli ed edificabili, confermando la possibilità di rivalutarne il valore fiscale e introducendo importanti novità strategiche. Questa misura rappresenta un’occasione unica per ottimizzare il patrimonio e pianificare con maggiore precisione il proprio futuro finanziario. Scopriamo insieme cosa cambia e come sfruttare al meglio queste opportunità per valorizzare i tuoi beni.

La Legge di Bilancio 2024 ha confermato la possibilità di rivalutare il valore dei terreni agricoli e di quelli edificabili posseduti al di fuori dell’attività d’impresa, introducendo alcune novità rilevanti per chi intende pianificare la propria strategia patrimoniale. La norma, rinnovata anche quest’anno, consente di aggiornare il valore fiscale di terreni posseduti alla data del . Potrebbe interessarti:. Il riso? Per il Compag è “una coltura da salvare”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

