Riunione della Fed | è atteso un altro nulla di fatto

E' atteso un nuovo nulla di fatto sui tassi d'interesse da parte della Federal Reserve, che stasera renderà note le decisioni di politica monetaria. Il range di oscillazione dei tassi sui Fed Funds dovrebbe essere confermato al 4,25%-4,50% per la quarta riunione consecutiva, mentre non sono attesi tagli fino a settembre e, per il resto dell'anno, le aspettative puntano ancora su due interventi. Il rallentamento dell'inflazione Usa non cambierà l'atteggiamento prudente della Fed, che sino a tutta l'estate non dovrebbe sorprendere con eventuali ritocchi dei tassi d'interesse, mantenendo un atteggiamento cauto ed attendista, a dispetto del continuo pressing di Trump su Powell.