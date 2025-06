Ritrovamenti macabri a Villa Pamphili l' audio inquietante del killer | Sono rimasto solo con la bimba Lei mi ha lasciato per andare con il suo ex

Nel cuore di Villa Pamphili si nascondono storie oscure e misteriose, come quella svelata dall’inquietante audio del presunto killer Francis Kaufmann. La sua voce, accompagnata dai suoni di una bambina, rivela un lato oscuro e inquietante che lascia sospettare un passato tormentato. Tra messaggi criptici e rivelazioni sconvolgenti, si apre un nuovo capitolo di un’indagine che tiene il pubblico con il fiato sospeso, lasciando emergere domande senza risposta.

«Ciao Federico. Spero tutto bene so che tu e Arthur state parlando di potenziali provini per il progetto». Così il presunto killer di Villa Pamphili, Francis Kaufmann, parla in un messaggio audio che invia allo sceneggiatore Federico Carro e trasmesso in esclusiva dal Tg1 della Rai. Si presenta come Rexal Ford e sullo sfondo si sente la voce di una bimba. Il 5 giugno manda un altro messaggio audio. 🔗 Leggi su Feedpress.me