Ritratto d’Italia di Pepi Merisio in oltre cento fotografie

Scopri l’Italia attraverso gli occhi di Pepi Merisio, in oltre cento fotografie che catturano architetture affascinanti, borghi storici, riti religiosi e tradizioni popolari. La mostra, allestita al Museo della Fotografia Sestini in Città Alta, offre un viaggio emozionante nel cuore delle nostre radici culturali. Non perdere questa occasione di immergerti in un patrimonio visivo unico: l’esposizione rimarrà aperta fino al 7 settembre, pronta a sorprenderti e ispirarti.

La mostra al Museo della Fotografia Sestini in San Francesco in Città Alta. Un repertorio di architettura e borghi storici, riti religiosi e tradizioni popolari. L’intervista alla direttrice scientifica, Roberta Frigeni. Aperta fino al 7 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ritratto d’Italia di Pepi Merisio in oltre cento fotografie

In questa notizia si parla di: ritratto - italia - pepi - merisio

"Leoni" di Forza Italia. Ritratto del neosegretario dei giovani azzurri - Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani, rappresenta una nuova generazione politica affacciata sulla scena.

Ritratto d’Italia di Pepi Merisio in oltre cento fotografie; Pepi Merisio, lo sguardo dell'ultimo umanista; Addio al grande Pepi Merisio.

Ritratto d’Italia di Pepi Merisio in oltre cento fotografie - Un repertorio di architettura e borghi storici, riti religiosi e tradizioni popolari. ecodibergamo.it scrive

Pepi Merisio, lo sguardo (fotografico) sull’Italia di un signore d’altri tempi - C’è un’Italia raccontata attraverso paesaggi, mestieri, primi piani di volti comuni, celebrazioni private e famiglie. Da corriere.it