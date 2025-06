Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 19 giugno | Manuela si scopre innamorata di Alex Tano lascia Elena

Preparati a scoprire le emozioni e i colpi di scena di "Ritorno a Las Sabinas" in onda domani alle 16:00 su Rai 1. Manuela si apre al suo cuore, mentre Luc√≠a si lancia in un gesto romantico che potrebbe cambiare tutto. Tra amori nascosti e decisioni difficili, questa soap spagnola ti terr√† incollato allo schermo. Non perdere gli sviluppi pi√Ļ sorprendenti, perch√© il mistero e la passione sono solo all'inizio.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: messa alle strette da Nico, che le chiede chiarezza sui suoi sentimenti, Luc√≠a compie un gesto impulsivo per dimostrargli il suo amore. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: durante le indagini sull'omicidio di √ďscar, Manuela si avvicina ad Alex e si accorge che i suoi sentimenti stanno cambiando. Nell'episodio precedente Miguel ed Esther tornano dalla luna di miele, ma la felicit√† si incrina quando lei confessa di non sentirsi pronta a diventare madre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 19 giugno: Manuela si scopre innamorata di Alex, Tano lascia Elena

