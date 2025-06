Ritorna il Festival delle parrocchie | appuntamento a Catania a novembre

Preparati a vivere un’esperienza unica: il Festival delle Parrocchie torna a Catania, giunto alla sua quarta edizione! Promosso dall’Associazione Atacanì APS, questo evento invita tutta la comunità a condividere una serata di festa, fede e amicizia. Non perdere l’occasione di essere parte di questa grande celebrazione di valori e solidarietà. L’appuntamento è per venerdì 14 novembre 2025 al Teatro...

