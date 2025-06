Ritirata in Spagna la bevanda ‘Néctar del Amor’ conteneva viagra

Una bevanda promossa come afrodisiaca, ma scoperta contenere Viagra, ha scatenato un'operazione di ritiro immediato in Spagna. L’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (Aemps) ha vietato vendite e distribuzioni del Néctar del Amor, dopo che controlli del ministero della Salute hanno rilevato tracce di sostanze dopanti. La vicenda mette in luce i rischi nascosti dietro alle false promesse di prodotti apparentemente innocui.

L' Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari ( Aemps ) ha annunciato di aver vietato la vendita, la distribuzione e ordinato il ritiro di tutte le unità della bevanda denominata 'Néctar del Amor'. La bibita era pubblicizzata come una "bevanda afrodisiaca", ma in realtà conteneva alte dosi di viagra. A dare l'allarme è stata la polizia della Navarra. Nectar del Amor, i controlli del ministero della Salute: tracce di viagra. Il Laboratorio Ufficiale di Controllo dell'agenzia dipendente dal ministero della Salute, ha effettuato delle analisi che hanno confermato che il ' Néctar del Amor ' conteneva il sildenafil per cui era da considerarsi come un medicinale e non come una bibita.