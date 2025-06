Ritardi e problemi ambientali Cantieri a ostacoli sulla collinetta

I lavori di manutenzione sulla collinetta di San Maurizio, all’interno del Parco della Media Valle del Lambro, sono in corso, ma incontrano numerosi ostacoli: ritardi, problemi ambientali e un’area ancora inaccessibile ai cittadini colognesi. La gestione di questa complessa situazione richiede impegno e responsabilità, poiché le sfide emergono a causa di una conduzione del cantiere che necessita ancora di essere ottimizzata. La comunità aspetta con fiducia il suo completamento, affinché possa tornare a vivere appieno questo spazio verde.

Ritardi nei lavori, problemi ambientali, un'area verde ancora inaccessibile ai colognesi. Le attività di manutenzione straordinaria della collinetta di San Maurizio, all'interno del Parco della Media Valle del Lambro, stanno proseguendo verso la conclusione, ma non senza nuove difficoltà. "Come Comune ci siamo trovati a dover gestire una situazione complessa, caratterizzata da una conduzione del cantiere - di responsabilità della società incaricata, Ecosesto - che non ha rispettato il cronoprogramma proposto - commenta il sindaco Stefano Zanelli -. Siamo stati costretti a fare i conti con continui ritardi e, inoltre, gli ultimi rilevamenti effettuati da Arpa Lombardia hanno evidenziato parametri non conformi e problematiche ambientali che devono essere affrontate e risolte prima della riapertura dell'area".

