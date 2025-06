Rita Dalla Chiesa parla dell' ex marito Fabrizio Frizzi | Mi ha salvata con la sua allegria con il suo modo di essere

Rita Dalla Chiesa, ospite a Rai La Volta Buona, ha condiviso un ricordo commovente del suo ex marito Fabrizio Frizzi, descrivendolo come un faro di allegria e positività che le ha regalato speranza nei momenti più difficili. La loro storia, segnata dalla perdita precoce dei genitori di Rita, dimostra come l’amore e la gioia possano diventare una vera salvezza. Un tributo al valore della leggerezza e del sorriso.

La conduttrice televisiva, ospite del programma Rai La Volta Buona, ha ricordato con commozione Fabrizio Frizzi, entrato nella sua vita ad appena sei mesi dalla scomparsa dei suoi genitori, morti nella strage di via Carini a Palermo il 3 settembre 1982. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rita Dalla Chiesa parla dell'ex marito Fabrizio Frizzi: «Mi ha salvata con la sua allegria, con il suo modo di essere»

In questa notizia si parla di: fabrizio - frizzi - rita - chiesa

Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan svela il dono alla figlia Stella in ricordo del padre - Carlotta Mantovan ricorda Fabrizio Frizzi svelando il dolce dono fatto alla figlia Stella in sua memoria.

«È stato la mia rete di salvataggio» ha detto Rita Dalla Chiesa a La Volta Buona ricordando l'ex marito Fabrizio Frizzi. Un rapporto intenso, durato 16 anni, che si è concluso nel 2002 senza strappi né rancori Vai su Facebook

Rita Dalla Chiesa: "La fine del mio matrimonio con Fabrizio Frizzi" - La volta buona - 16/06/2025 https://msn.com/it-it/video/intrattenimento/rita-dalla-chiesa-la-fine-del-mio-matrimonio-con-fabrizio-frizzi-la-volta-buona-16-06-2025/vi-AA1GOWBZ?ocid=spr_tren Vai su X

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi; “Mi ha salvata”: Rita Dalla Chiesa si commuove parlando di Fabrizio Frizzi; Rita Dalla Chiesa: Fabrizio Frizzi mi ha salvato la vita.

Rita Dalla Chiesa parla dell'ex marito Fabrizio Frizzi: «Mi ha salvata con la sua allegria, con il suo modo di essere» - La conduttrice televisiva, ospite del programma Rai La Volta Buona, ha ricordato con commozione Fabrizio Frizzi, entrato nella sua vita ad appena sei mesi dalla scomparsa dei suoi genitori, morti nell ... Riporta vanityfair.it

“Fabrizio Frizzi mi ha salvata”: le parole di Rita Dalla Chiesa a sette anni dalla scomparsa del conduttore televisivo - L'ex moglie del conduttore televisivo ricorda con parole sincere Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Scrive ilfattoquotidiano.it