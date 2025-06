Risultati Mondiale per Club LIVE | Ruben Neves pareggia il match tra Real Madrid e Al Hilal

Il Mondiale per Club infiamma gli stadi americani, regalando emozioni e sorprese. Tra risultati live e aggiornamenti in tempo reale, i tifosi seguono con trepidazione le imprese delle squadre più forti del pianeta. Il recente pareggio tra Real Madrid e Al Hilal, con Ruben Neves protagonista, ne è solo l’ultimo esempio. Scopriamo insieme come si sta delineando il percorso della Juventus e le sfide che attendono le protagoniste di questa avventura mondiale.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Ruben Neves pareggia il match tra Real Madrid e Al Hilal

In questa notizia si parla di: mondiale - club - match - risultati

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

MONDIALE PER CLUB - Il migliore match di ogni giornata live su Canale 5, Italia 1 e in streaming su http://Sportmediaset.it https://ift.tt/3ZKEDSy Vai su X

Il Boca Juniors è in un momento buio di risultati e, anche se la contestazione della tifoseria organizzata non lo ha ancora toccato direttamente, per Riquelme sarà importante fare bella figura al Mondiale per club. Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025, le classifiche di tutti i gironi; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: il City batte 2-0 il Wydad; I risultati Mondiale per club 2025, il River parte bene.

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score, 3^ giornata gironi G, H (18-19 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: con i gironi G e H si conclude la prima giornata del torneo, stanotte l'esordio della Juventus. Secondo ilsussidiario.net

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: il City batte 2-0 il Wydad - Mondiale per Club Live News: l'Inter inizia con un pari, Manchester City- Da informazione.it