Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Manchester City-Wydad 2-0, buona la prima per la squadra di Guardiola che attende ora la Juve

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

