Risultati Mondiale per Club LIVE | l’Inter pareggia all’esordio contro il Monterrey primo successo per il Sundowns

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide e sorprese. L’Inter apre il torneo con un pareggio contro il Monterrey, mentre il Sundowns ottiene il primo successo. La Juventus, impegnata nel girone G, punta a lasciare il segno in questa prestigiosa competizione in America. Rimanete aggiornati per scoprire tutti i risultati, le classifiche e il cammino delle squadre in questa appassionante avventura mondiale.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: l’Inter pareggia all’esordio contro il Monterrey, primo successo per il Sundowns

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club 2025, le classifiche di tutti i gironi; Come vedere le partite di Juventus e Inter al Mondiale per Club in replica, in differita e on demand; Live Monterrey - Inter - Mondiale per club: Punteggi & Highlights Calcio - 18/06/2025.

Monterrey-Inter, Chivu debutta nel Mondiale per Club con un pareggio - Risultato deludente, prestazione a due facce e ora qualificazione agli ottavi di finale in bilico Mondiale per Club, l'Inter d ... Segnala panorama.it

Mondiale per Club 2025, Monterrey-Inter 1-1: gol di Sergio Ramos e Lautaro Martinez - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiale per Club 2025, Monterrey- Secondo tg24.sky.it