Risse fra minori Allarme sul lago e a Maslianico

Le recenti risse tra minori sul Lago di Como hanno acceso un allarme sociale e richiamato l'attenzione sulla sicurezza nelle zone più frequentate. Allarme, tensione e preoccupazione si sono intensificati nella centralissima piazza Risorgimento a Cernobbio, dove un gruppo di giovani italiani di seconda generazione si è affrontato in una scena che ha sorpreso turisti e residenti. La situatione solleva interrogativi sulle cause e sulle strategie di prevenzione, indispensabili per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

Si sono picchiati nella centralissima piazza Risorgimento a Cernobbio, sul lungolago: un nutrito gruppo, tutti ragazzi italiani di seconda generazione, con famiglie di origine nordafricana. Una rissa scoppiata lunedì sera prima delle 23.30 in una delle piazze più turistiche del Lario, meta di celebrità, le cui foto girano per tutto il mondo. A chiamare il 112 segnalando quanto stava accadendo, è stata una donna, grazie alla quale la pattuglia del Radiomobile di Como è intervenuta, riuscendo a identificarne alcuni, che saranno denunciati, mentre altri riuscivano a disperdersi. Tutti sono stati allontanati nel giro di poco tempo, ma la tregua è stata momentanea.

