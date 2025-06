Risse e rapine, droga e proiettili: il ragazzo col codino che seminava il terrore a Brescia. Con passo deciso tra i portici della stazione, Aziz Abessi sembrava solo un adolescente come tanti. Ma dietro quella faccia apparentemente innocua, si celava un capo temuto. Vent'anni da compiere il prossimo settembre, nato in Tunisia nel 2005, Aziz incarnava un mondo oscuro. La sua storia è un puzzle di emozioni e pericoli che, ora più che mai, merita di essere raccontata.

Portava i capelli raccolti in un codino e si muoveva con passo sicuro tra i portici della stazione di Brescia. Nessuno lo avrebbe definito un capo, almeno non all'apparenza. Ma nel branco, Aziz Abessi contava eccome. Vent'anni da compiere il prossimo settembre, nato in Tunisia nel 2005 e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it