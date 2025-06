Rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso durante la prova | Ti ammazzo mer*a Mi ha messo le mani sul collo

Un confronto acceso tra Omar Fantini e Dino Giarrusso all'Isola dei Famosi ha scosso l'audience: minacce, accuse di violenza e tensione alle stelle. Veronica Gentili commenta sconvolta: "È molto brutto quello che abbiamo visto". Una vicenda che mette in luce i rischi di un ambiente sotto i riflettori, dove le emozioni possono sfuggire di mano e lasciarci con molte domande. Continue a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica escalation.

Omar Fantini e Dino Giarrusso quasi alle mani all'Isola dei Famosi. Minacce di morte e accuse di violenza sulle donne. Veronica Gentili: "È molto brutto quello che abbiamo visto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

