Rissa tra donne in un bar | per dividerle servono i carabinieri

L'intervento dei Carabinieri è stato fondamentale per riportare la calma e prevenire ulteriori escalation. La lite tra le due donne, scoppiata nel tardo pomeriggio di martedì 17 giugno nell'area commerciale di via Niga ad Azzano Mella, ha richiamato l'attenzione di tutti. Dopo un acceso scambio di insulti, la situazione è degenerata, rendendo necessaria l'intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di tutti i presenti e riportare la pace.

🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Rissa tra donne in un bar: per dividerle servono i carabinieri

