Rissa sul bus | sette giovani coinvolti tre feriti

Una tranquilla serata in piazza della Nunziata si è trasformata in scena di tensione e paura, quando una rissa coinvolgente sette giovani ha degenerato, lasciando tre feriti in codice giallo. L’intervento tempestivo delle ambulanze e delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, ma l’episodio riaccende la preoccupazione sulla sicurezza urbana. La vicenda mette in evidenza la necessità di rafforzare i controlli per garantire serenità a tutta la comunità.

Rissa sul bus in piazza della Nunziata nella serata di martedì 17 giugno 2025, con tre feriti in codice giallo accompagnati in ospedale. Intorno alle ore 21:30 sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca Genovese - distaccamento Carignano, Croce Blu Castelletto e diverse volanti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Rissa sul bus: sette giovani coinvolti, tre feriti

