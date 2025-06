Risiko banche non solo Mps-Mediobanca | il legame sempre più stretto tra finanza e tribunali

Il legame sempre più stretto tra finanza e tribunali svela nuove ombre sul mondo bancario italiano. Recenti indagini della Procura di Milano puntano il dito sul collocamento di azioni Mps, coinvolgendo importanti attori come Banco Bpm, Anima Sgr, Caltagirone e Delfin. Un'operazione che ha rafforzato la posizione di Mps, aprendo un capitolo cruciale sulle dinamiche di potere e trasparenza nel settore finanziario nazionale.

(Adnkronos) – La Procura di Milano indaga, in particolare, sul collocamento di azioni Mps, il 15% del capitale gestito da Banca Akros per conto del Mef, e acquistato da alcuni azionisti: Banco Bpm, Anima Sgr, Caltagirone e Delfin. Un'operazione che ne ha rafforzato la posizione, anche in relazione all'offerta della banca senese su Mediobanca e .

Micheli (Nextalia): " Risiko bancario specchio di un sistema che sembra aver smarrito la bussola; offerta MPS-Mediobanca 'fuori mercato' " - Francesco Micheli di Nextalia denuncia come il rischio bancario rifletta un sistema ormai smarrito, con le PMI trascurate e una normativa troppo complessa che frenano la crescita.

Mai come in questi giorni le indiscrezioni e le voci che circolano nel settore bancario hanno messo al centro del risiko bancario le strategie degli amministratori delegati di Monte dei Paschi, Mediobanca e UniCredit. Luigi Lovaglio e Alberto Nagel sono impegn

