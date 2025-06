Risiko bancario Carlo Messina | Non ho intenzione di entrare in questo Far West italiano

In un contesto finanziario sempre più turbolento, Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, ha chiarito il suo punto di vista: la banca non entrerà nel caos delle fusioni e delle acquisizioni che caratterizzano il panorama italiano. La sua posizione decisa sottolinea il desiderio di mantenere stabilità e integrità in un settore spesso segnato da competizioni spietate. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta?

Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, ha ribadito la posizione della banca riguardo al panorama delle fusioni in corso nel settore finanziario italiano. Intervenuto a margine dell’evento Young Factor tenutosi a Milano, ha escluso categoricamente il coinvolgimento del gruppo: «Non ho nessuna intenzione di posizionare la banca in questi combattimenti veramente da Far West italiano ». Ha poi aggiunto: «L’ho già detto più volte e devo dire che mi sono anche stufato, quello che sta accadendo lo giudico veramente un caos, confusione». Messina. «Le nostre quote in Mediobanca minime, siamo fuori da governance». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Risiko bancario, Carlo Messina: «Non ho intenzione di entrare in questo Far West italiano»

