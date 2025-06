Risiko bancario Andrea Orcel sentito in procura a Milano

Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, è stato ascoltato recentemente dalla procura di Milano nell'ambito dell'indagine sul "risiko bancario", un fronte delicato che coinvolge grandi attori del settore. La sua testimonianza, riondando trasparenza e attenzione, si inserisce in un panorama complesso di accuse e strategie finanziarie. Ma cosa emerge realmente da questa audizione e quali implicazioni potrebbe avere per il futuro del sistema bancario italiano?

Nei giorni scorsi, la procura di Milano ha ascoltato l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, nel contesto dell’indagine avviata in seguito a una querela presentata da Mediobanca, relativa al cosiddetto risiko bancario. Orcel è stato sentito dai magistrati in qualità di persona informata sui fatti, dopo aver rilasciato un’intervista al Financial Times nella quale si era espresso riguardo l’operazione di Accelerated Book Building legata alla cessione del 15 per cento del Monte dei Paschi di Siena da parte del Tesoro. LEGGI ANCHE: Operazione Mps-Mediobanca, su un esposto di Unicredit si muove la procura di Milano L’operazione, condotta tramite Banca Akros, ha coinvolto l’acquisto delle azioni da parte di Delfin (gruppo Caltagirone), Banco Bpm e Anima. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Risiko bancario, Andrea Orcel sentito in procura a Milano

