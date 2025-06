Riservisti militari il piano del centrodestra | Diecimila richiamati in caso di emergenza

In un contesto internazionale sempre più incerto, l’Italia si prepara a rispondere alle minacce emergenti con una misura concreta: la creazione di una riserva militare composta da 10.000 ex militari. Un piano che riflette la crescente preoccupazione dei vertici politici e militari, pronti a mobilitare risorse umane qualificate in tempi di crisi. Ma quali saranno le implicazioni di questa mossa strategica? Scopriamolo insieme.

Venti di guerra si addensano sul mondo e anche in Italia si pensa a cosa fare in caso di emergenza. La proposta del centrodestra e quella speculare del Partito Democratico dimostrano come la situazione preoccupi anche i vertici della politica oltre a quelli militari. La proposta del Centrodestra per una “riserva italiana”. Il centrodestra accelera sul progetto di istituire una riserva militare italiana: un bacino di 10.000 ex militari, richiamabili rapidamente in caso di emergenza o conflitto. L’annuncio arriva dal presidente della commissione Difesa della Camera, Nino Minardo (Lega), che ha fissato per l’8 luglio l’avvio dei lavori parlamentari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Riservisti militari, il piano del centrodestra: “Diecimila richiamati in caso di emergenza”

