Riservisti militari 10mila richiamati in caso di emergenza | la proposta di legge della Lega

Il centrodestra si prepara a rafforzare le Forze Armate con una proposta innovativa: 10.000 riservisti militari pronti a essere richiamati in caso di emergenza. La nuova legge, firmata dalla Lega, mira a creare una riserva ausiliaria che accelera la mobilitazione e garantisce un supporto immediato alle operazioni di sicurezza nazionale. Ma qual è il futuro di questa iniziativa? Scopriamolo insieme.

Il centrodestra si muove sui riservisti militari. La Commissione Difesa della Camera dall’8 luglio esaminerĂ il progetto di legge a prima firma Nino Minardo, deputato leghista, sull’istituzione della riserva ausiliaria delle Forze Armate. “Uno strumento che ci permetterebbe di mobilitare rapidamente – in situazioni di necessitĂ o urgenza – del personale giĂ formato e addestrato dalle Forze Armate medesime”, sottolinea il presidente della Commissione Difesa di Montecitorio. I contenuti della proposta di legge. “La categoria della riserva ausiliaria è composta da personale cessato dal servizio permanente o dal servizio quale volontario in ferma prefissata, in possesso dei requisiti indicati all’articolo 887- bis, entro il numero massimo di 10. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Riservisti militari, “10mila richiamati in caso di emergenza”: la proposta di legge della Lega

In questa notizia si parla di: legge - riservisti - militari - proposta

Chi ha visto i riservisti? In Germania la legge sulla privacy blocca il reclutamento dell’esercito - Nel contesto della crescente insicurezza europea dopo l'invasione russa in Ucraina, la Germania si propone di diventare leader nella difesa continentale.

Il più grande pericolo per l’umanità è oggi Israele. Eppure nessun paese occidentale ha mosso un dito per fermarlo. Intanto l’Ue sta discutendo il 18esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/il-piu-grand Vai su Facebook

Riservisti militari mobilitati in tempo di crisi, cosa dice il disegno di legge?; Riservisti militari, il disegno di legge del centrodestra: “10 mila richiamati in caso di emergenza”; Il governo Meloni pronto a istituire i riservisti militari (col sostegno del Pd): 10mila da richiamare in caso di “emergenza”.

Riservisti militari, “10mila richiamati in caso di emergenza”: la proposta di legge della Lega - La Commissione Difesa della Camera dall’8 luglio esaminerà il progetto di legge a prima firma Nino Minardo, deputato leghista, sull’istituzione della riserva ... Segnala msn.com

Riservisti militari, il disegno di legge del centrodestra: “10 mila richiamati in caso di emergenza” - L’annuncio del presidente della commissione Difesa della Camera Minardo. Si legge su repubblica.it