Rischio incendi vertice in prefettura | La prevenzione prima di tutto

In un territorio ricco di natura e sfumature, la prevenzione degli incendi diventa una priorità assoluta. Alla Prefettura, leader di una strategia condivisa, si traccia il percorso per contrastare i rischi e proteggere il patrimonio ambientale e le comunità. La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine rappresenta il primo passo concreto verso un futuro più sicuro e responsabile, perché solo insieme possiamo affrontare efficacemente questa emergenza.

L'allarme incendi, nella provincia più verde e complessa della Campania, si affronta in anticipo e con una strategia condivisa. È quanto emerso dalla riunione di coordinamento tenutasi in Prefettura, dove il prefetto Francesco Esposito ha convocato istituzioni locali, forze dell'ordine.

