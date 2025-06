Rischiano di affondare con una moto d' acqua turisti salvati sul Garda

Questa mattina, sul suggestivo Lago di Garda, una scena di emergenza ha avuto un lieto fine grazie all'intervento tempestivo della guardia costiera. Due turisti tedeschi erano rimasti aggrappati alla loro moto d'acqua che stava affondando, rischiando di finire in tragedia. L'allarme, arrivato alle 9 attraverso il 112, ha attivato i soccorritori, pronti a rispondere a questa corsa contro il tempo. La sicurezza del lago resta una prioritĂ fondamentale.

Questa mattina, 18 giugno, la guardia costiera del Lago di Garda ha salvato due turisti tedeschi rimasti aggrappati alla loro moto d'acqua che stava affondando. L'allarme L'allarme è arrivato intorno alle 9 tramite il 112 alla sala operativa della guardia costiera gardesana. A chiamare era. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Rischiano di affondare con una moto d'acqua, turisti salvati sul Garda

