Riscatto vicino per Cianci de Boer non rinnoverà | si muove il mercato della Ternana in attesa del direttore sportivo

Il futuro di Cianci de Boer si avvicina alla svolta: il mercato della Ternana si muove rapidamente mentre si attende il rinnovo o il riscatto, con i tifosi ansiosi di scoprire quale sarà la decisione definitiva. La società, nel pieno della pianificazione per la prossima stagione, lavora sotto traccia per rafforzare la squadra e affrontare le sfide future. Il nodo cruciale resta ancora da sciogliere, e il tempo stringe…

La Ternana è nel pieno della programmazione della prossima stagione calcistica. Completate le pratiche per l’iscrizione al campionato e confermato mister Liverani in panchina, la società inizierà ora a guardare con attenzione al calciomercato. Tuttavia, ancora non è stato risolto il nodo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it